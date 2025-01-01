Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Anne Sewitsky Awards

Awards and nominations of Anne Sewitsky

Anne Sewitsky
Awards and nominations of Anne Sewitsky
Sundance Film Festival 2011 Sundance Film Festival 2011
World Cinema - Dramatic
Winner
Sundance Film Festival 2015 Sundance Film Festival 2015
World Cinema - Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2009 Berlin International Film Festival 2009
Generation Kplus - Best Short Film
Winner
Best Short Film
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more