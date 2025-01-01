Anne Sewitsky

Menu
Awards
Sundance Film Festival 2011
World Cinema - Dramatic
Winner
Sundance Film Festival 2015
World Cinema - Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2009
Generation Kplus - Best Short Film
Winner
Best Short Film
Winner
