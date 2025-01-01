Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Noémie Merlant Awards

Awards and nominations of Noémie Merlant

Noémie Merlant
Awards and nominations of Noémie Merlant
Cannes Film Festival 2024 Cannes Film Festival 2024
Queer Palm
Nominee
 Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2021 Cannes Film Festival 2021
Golden Camera
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more