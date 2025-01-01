Menu
Maxim Arbugaev
Awards and nominations of Maxim Arbugaev
Maxim Arbugaev
Academy Awards, USA 2023
Best Documentary Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2018
World Cinema - Documentary
Winner
World Cinema - Documentary
Winner
World Cinema - Documentary
Nominee
World Cinema - Documentary
Nominee
Berlin International Film Festival 2022
Short Film
Nominee
