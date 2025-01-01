Menu
Awards and nominations of Maxim Arbugaev

Maxim Arbugaev
Academy Awards, USA 2023 Academy Awards, USA 2023
Best Documentary Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2018 Sundance Film Festival 2018
World Cinema - Documentary
Winner
World Cinema - Documentary
Winner
World Cinema - Documentary
Nominee
 World Cinema - Documentary
Nominee
Berlin International Film Festival 2022 Berlin International Film Festival 2022
Short Film
Nominee
