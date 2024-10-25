Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Konchitsya leto
1 poster
Going 87
Not going 6
Kinoafisha Films Konchitsya leto

Konchitsya leto

Konchitsya leto
Напомним о выходе в прокат
Going 87
Not going 6
Konchitsya leto - trailer
Konchitsya leto  trailer
Country Russia
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2025
Online premiere 12 April 2025
World premiere 25 October 2024
Release date
27 February 2025 Russia Вольга
27 February 2025 Azerbaijan 18+
27 February 2025 Belarus
6 March 2025 Kazakhstan 18+
27 February 2025 Kyrgyzstan 16+
27 February 2025 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $740,698
Production Look Film, MTS Media, Mesto Sily
Also known as
Konchitsya leto, L'été va se terminer, This Summer Will End, Кончится лето
Director
Maxim Arbugaev
Maxim Arbugaev
Vladimir Munkuev
Vladimir Munkuev
Cast
Yuriy Borisov
Yuriy Borisov
Makar Hlebnikov
Makar Hlebnikov
Dmitriy Podnozov
Dmitriy Podnozov
Aleksandr Mosin
Aleksandr Mosin
Cast and Crew
Similar films for Konchitsya leto
Nuuccha 7.4
Nuuccha (2021)
A Stoker 7.0
A Stoker (2010)
Kotorogo ne bylo 5.6
Kotorogo ne bylo (2010)
Snegir 7.3
Snegir (2023)
Mama, I'm Home 6.5
Mama, I'm Home (2021)
Petrov's Flu 6.8
Petrov's Flu (2021)
The Port 3.4
The Port (2018)
Nevod 5.3
Nevod (2017)
Ivanovy 6.0
Ivanovy (2016)
Elena 7.2
Elena (2010)
Skazka pro temnotu 6.3
Skazka pro temnotu (2009)
Cargo 200 7.0
Cargo 200 (2007)
Film in Collections
Films About Gold and Precious Stones Films About Gold and Precious Stones
Russian films about organized crime Russian films about organized crime

Film rating

7.6
Rate 39 votes
6.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  880 In the Drama genre  415 In films of Russia  37
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Петр Рыбин 19 March 2025, 14:01
Фильм о том, как брат вроде как ради хороших целей и из-за мнимой несправедливости срывается с цепи и начинает на всех нормальных людей нападать, а… Read more…
Киноафиша.инфо 31 March 2025, 22:41
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Konchitsya leto - trailer
Konchitsya leto Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
My Pet Dragon
My Pet Dragon
2025, Russia, Adventure, Fairy Tale
Alice in Wonderland
Alice in Wonderland
2025, Russia, Musical
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
One Battle After Another
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more