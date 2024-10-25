Konchitsya leto
Konchitsya leto
Напомним о выходе в прокат
Country
Russia
Runtime
1 hour 58 minutes
Production year
2025
Online premiere
12 April 2025
World premiere
25 October 2024
Release date
|27 February 2025
|Russia
| Вольга
|
|27 February 2025
|Azerbaijan
|
|18+
|27 February 2025
|Belarus
|
|
|6 March 2025
|Kazakhstan
|
|18+
|27 February 2025
|Kyrgyzstan
|
|16+
|27 February 2025
|Uzbekistan
|
|18+
Worldwide Gross
$740,698
Production
Look Film, MTS Media, Mesto Sily
Also known as
Konchitsya leto, L'été va se terminer, This Summer Will End, Кончится лето