Kinoafisha Persons Carla Simón Awards

Awards and nominations of Carla Simón

Carla Simón
Cannes Film Festival 2018 Cannes Film Festival 2018
Kering Women in Motion Young Talent Award
Winner
Berlin International Film Festival 2022 Berlin International Film Festival 2022
Best Film
Winner
Berlin International Film Festival 2017 Berlin International Film Festival 2017
Best Feature Film
Winner
Best First Feature Award
Winner
Generation Kplus - Best Film
Nominee
