Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Mariya Kravchenko
Mariya Kravchenko
Kinoafisha
Persons
Mariya Kravchenko
Mariya Kravchenko
Mariya Kravchenko
Date of Birth
13 January 1985
Age
41 years old
Zodiac sign
Capricorn
Height
154 cm (5 ft 1 in)
Actor type
Comedy actress
Popular Films
7.5
Mendelson
(2023)
6.8
C'est la vie!
(2017)
6.4
Zhenshchiny protiv muzhchin: Krymskie kanikuly
(2017)
Filmography
Genre
All
Comedy
Year
All
2023
2021
2017
2015
All
5
Films
4
TV Shows
1
Actress
5
7.5
Mendelson
Comedy
2023, Russia
Krash
Krash
Comedy
2021, Russia
Watch trailer
6.8
C'est la vie!
Le sens de la fête
Comedy
2017, France
Watch trailer
6.4
Zhenshchiny protiv muzhchin: Krymskie kanikuly
Zhenshchiny protiv muzhchin: Krymskie kanikuly
Comedy
2017, Russia
Watch trailer
3.2
Zhenshchiny protiv muzhchin
Zhenshchiny protiv muzhchin
Comedy
2015, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree