Mariya Kravchenko

Date of Birth
13 January 1985
Age
41 years old
Zodiac sign
Capricorn
Height
154 cm (5 ft 1 in)
Actor type
Comedy actress

Popular Films

Mendelson 7.5
Mendelson (2023)
C'est la vie! 6.8
C'est la vie! (2017)
Zhenshchiny protiv muzhchin: Krymskie kanikuly 6.4
Zhenshchiny protiv muzhchin: Krymskie kanikuly (2017)

Filmography

Genre
Year
Mendelson 7.5
Mendelson
Comedy 2023, Russia
Krash
Krash Krash
Comedy 2021, Russia
Watch trailer
C'est la vie! 6.8
C'est la vie! Le sens de la fête
Comedy 2017, France
Watch trailer
Zhenshchiny protiv muzhchin: Krymskie kanikuly 6.4
Zhenshchiny protiv muzhchin: Krymskie kanikuly Zhenshchiny protiv muzhchin: Krymskie kanikuly
Comedy 2017, Russia
Watch trailer
Zhenshchiny protiv muzhchin 3.2
Zhenshchiny protiv muzhchin Zhenshchiny protiv muzhchin
Comedy 2015, Russia
Watch trailer
