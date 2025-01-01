Menu
Kinoafisha Persons Bharat Nalluri Awards

Bharat Nalluri
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2007 BAFTA Awards 2007
Best Director
Nominee
