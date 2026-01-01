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Mikhail Sidash
Mikhail Sidash Mikhail Sidash
Kinoafisha Persons Mikhail Sidash

Mikhail Sidash

Mikhail Sidash

Date of Birth
20 August 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Romantic hero, Dramatic actor

Popular Films

Ten za spinoy 6.7
Ten za spinoy (2019)
Nesluchajnaya vstrecha 6.2
Nesluchajnaya vstrecha (2014)
Voennaya razvedka: Severnyj front 6.0
Voennaya razvedka: Severnyj front (2012)

Filmography

Tajna goroda M. Dela serdechnye
Tajna goroda M. Dela serdechnye
Detective 2025, Russia
Zovite Ermolova! 5.5
Zovite Ermolova!
Romantic 2023, Russia
Rozy na stekle
Rozy na stekle
Romantic, 2022, Russia
Pavlin ili treugol'nik v kvadrate
Pavlin ili treugol'nik v kvadrate
Drama, Romantic, 2021, Russia
Ten za spinoy 6.7
Ten za spinoy
Drama, Detective, Crime 2019, Russia
Mama Lyuba
Romantic 2017, Russia
Kronshtadt 1921
Kronshtadt 1921
Drama, War, History 2016, Russia
Mama Lyuba
Mama Lyuba
Romantic 2014, Russia
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