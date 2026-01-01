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Mikhail Sidash
Mikhail Sidash
Kinoafisha
Persons
Mikhail Sidash
Mikhail Sidash
Mikhail Sidash
Date of Birth
20 August 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Romantic hero
,
Dramatic actor
Popular Films
6.7
Ten za spinoy
(2019)
6.2
Nesluchajnaya vstrecha
(2014)
6.0
Voennaya razvedka: Severnyj front
(2012)
Filmography
Tajna goroda M. Dela serdechnye
Detective
2025, Russia
5.5
Zovite Ermolova!
Romantic
2023, Russia
Rozy na stekle
Romantic,
2022, Russia
Pavlin ili treugol'nik v kvadrate
Drama, Romantic,
2021, Russia
6.7
Ten za spinoy
Drama, Detective, Crime
2019, Russia
Mama Lyuba
Romantic
2017, Russia
Kronshtadt 1921
Drama, War, History
2016, Russia
Mama Lyuba
Romantic
2014, Russia
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