Adam Hurtig
Filmography

Time Cut 5.1
Time Cut
Horror, Detective, Sci-Fi 2024, USA
Following Yonder Star 7.3
Following Yonder Star
Romantic 2024, USA
Winner 6.4
Winner
Adventure, Biography, Comedy 2024, Canada / USA
Levels 5
Levels
Action, Sci-Fi, Thriller 2024, Canada
Autumn at Apple Hill 6.9
Autumn at Apple Hill
Comedy, Romantic 2024, Canada / USA
Elevator Game 4.8
Elevator Game
Horror 2023, USA
Abducted by My Teacher: The Elizabeth Thomas Story 6.4
Abducted by My Teacher: The Elizabeth Thomas Story
Crime, Drama 2023, Canada / USA
The Porter
The Porter
Drama 2022, Canada/USA
Sniper: Rogue Mission 4.6
Sniper: Rogue Mission
Action, Thriller 2022, USA
Ghostland 7.3
Ghostland
Mystery, Horror 2018, France / Canada
Look Away 6.6
Look Away
Thriller 2018, USA
Devil's Gate 5.2
Devil's Gate
Sci-Fi, Thriller 2017, Canada / USA
Snowmance 5.2
Snowmance
Comedy, Drama, Family 2017, USA
You're Killing Me Susana 6.7
You're Killing Me Susana (Me estás matando Susana)
Drama, Romantic, Comedy 2016, Mexico / Canada
