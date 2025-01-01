Menu
Filmography
Adam Hurtig
Kinoafisha
Adam Hurtig
Popular Films
7.2
Ghostland
(2018)
7.2
Following Yonder Star
(2024)
6.9
Autumn at Apple Hill
(2024)
Filmography
14
5.1
Time Cut
Time Cut
Horror, Detective, Sci-Fi
2024, USA
Watch trailer
7.3
Following Yonder Star
Following Yonder Star
Romantic
2024, USA
6.4
Winner
Winner
Adventure, Biography, Comedy
2024, Canada / USA
Watch trailer
5
Levels
Levels
Action, Sci-Fi, Thriller
2024, Canada
Watch trailer
6.9
Autumn at Apple Hill
Autumn at Apple Hill
Comedy, Romantic
2024, Canada / USA
4.8
Elevator Game
Elevator Game
Horror
2023, USA
Watch trailer
6.4
Abducted by My Teacher: The Elizabeth Thomas Story
Abducted by My Teacher: The Elizabeth Thomas Story
Crime, Drama
2023, Canada / USA
The Porter
Drama
2022, Canada/USA
4.6
Sniper: Rogue Mission
Sniper: Rogue Mission
Action, Thriller
2022, USA
7.3
Ghostland
Ghostland
Mystery, Horror
2018, France / Canada
Watch trailer
6.6
Look Away
Look away
Thriller
2018, USA
Watch trailer
5.2
Devil's Gate
Devil's Gate
Sci-Fi, Thriller
2017, Canada / USA
5.2
Snowmance
Snowmance
Comedy, Drama, Family
2017, USA
6.7
You're Killing Me Susana
Me estás matando Susana
Drama, Romantic, Comedy
2016, Mexico / Canada
Watch trailer
