Léonor Serraille Awards

Awards and nominations of Léonor Serraille

Léonor Serraille
Cannes Film Festival 2017 Cannes Film Festival 2017
Golden Camera
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2022 Cannes Film Festival 2022
Palme d'Or
Nominee
Berlin International Film Festival 2025 Berlin International Film Festival 2025
Best Film
Nominee
