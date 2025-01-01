Menu
Léonor Serraille
Léonor Serraille
Awards and nominations of Léonor Serraille
Cannes Film Festival 2017
Golden Camera
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2022
Palme d'Or
Nominee
Berlin International Film Festival 2025
Best Film
Nominee
