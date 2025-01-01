Меню
Награды и номинации Леонор Серай

Léonor Serraille
Каннский кинофестиваль 2017 Каннский кинофестиваль 2017
Золотая камера
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022 Каннский кинофестиваль 2022
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Берлинале 2025 Берлинале 2025
Лучший фильм
Номинант
