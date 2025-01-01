Меню
Персоны
Леонор Серай
Награды
Léonor Serraille
О персоне
Фильмография
Награды
Каннский кинофестиваль 2017
Золотая камера
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Берлинале 2025
Лучший фильм
Номинант
