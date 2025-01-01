Menu
Ben Safdie
Awards
Awards and nominations of Ben Safdie
Ben Safdie
Awards
Awards and nominations of Ben Safdie
Cannes Film Festival 2017
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2009
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Venice Film Festival 2014
C.I.C.A.E. Award
Winner
C.I.C.A.E. Award
Winner
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2010
Best Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2012
Fiction
Winner
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
