Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Mamoru Oshii
Awards
Awards and nominations of Mamoru Oshii
Mamoru Oshii
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Mamoru Oshii
Cannes Film Festival 2004
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2008
Future Film Festival Digital Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2006
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree