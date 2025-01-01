Menu
Awards and nominations of Mamoru Oshii

Mamoru Oshii
Cannes Film Festival 2004 Cannes Film Festival 2004
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2008 Venice Film Festival 2008
Future Film Festival Digital Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2006 Venice Film Festival 2006
Best Film
Nominee
