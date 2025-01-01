Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Jessica Hope Woodworth
Awards
Awards and nominations of Jessica Hope Woodworth
Jessica Hope Woodworth
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Jessica Hope Woodworth
Cannes Film Festival 2009
Critics Week Grand Prize
Nominee
Venice Film Festival 2012
Best Film in Competition
Winner
Green Drop Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2006
Best Debut Film
Winner
Best Film (Venice Days)
Nominee
Venice Film Festival 2016
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2007
World Cinema - Dramatic
Nominee
Toronto International Film Festival 2007
Cultural Innovation Award - Honorable Mention
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree