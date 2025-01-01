Menu
Nuno Lopes
Awards and nominations of Nuno Lopes
Venice Film Festival 2016 Venice Film Festival 2016
Best Actor
Winner
Berlin International Film Festival 2006 Berlin International Film Festival 2006
EFP Shooting Star
Winner
