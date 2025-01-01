Menu
Awards and nominations of Lucile Hadzihalilovic

Awards and nominations of Lucile Hadzihalilovic
Cannes Film Festival 1996 Cannes Film Festival 1996
Golden Camera
Nominee
Sundance Film Festival 2009 Sundance Film Festival 2009
NHK Award
Winner
NHK Award
Winner
Berlin International Film Festival 2025 Berlin International Film Festival 2025
Best Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2021 Toronto International Film Festival 2021
Platform Prize
Nominee
