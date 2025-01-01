Menu
Lucile Hadzihalilovic
Awards
Awards and nominations of Lucile Hadzihalilovic
Cannes Film Festival 1996
Golden Camera
Nominee
Sundance Film Festival 2009
NHK Award
Winner
NHK Award
Winner
Berlin International Film Festival 2025
Best Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2021
Platform Prize
Nominee
