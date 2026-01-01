María de los Ángeles Medrano

Menu
Date of Birth
1 July 1955
Age
70 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Science-fiction hero

Popular Films

Invasión 7.2
Invasión (1969)
La sonrisa de mamá 5.6
La sonrisa de mamá (1972)

Filmography

Genre
Year
La sonrisa de mamá 5.6
La sonrisa de mamá La sonrisa de mamá
Musical, Comedy 1972, Argentina
Invasión 7.2
Invasión Invasión
Drama, Sci-Fi 1969, Argentina
