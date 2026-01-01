Menu
Filmography
María de los Ángeles Medrano
María de los Ángeles Medrano
María de los Ángeles Medrano
Date of Birth
1 July 1955
Age
70 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Science-fiction hero
Popular Films
7.2
Invasión
(1969)
5.6
La sonrisa de mamá
(1972)
Filmography
5.6
La sonrisa de mamá
La sonrisa de mamá
Musical, Comedy
1972, Argentina
7.2
Invasión
Invasión
Drama, Sci-Fi
1969, Argentina
