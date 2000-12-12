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Filmography
Libertad Lamarque
Libertad Lamarque
Kinoafisha
Persons
Libertad Lamarque
Libertad Lamarque
Libertad Lamarque
Date of Birth
24 November 1908
Age
92 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Date of death
12 December 2000
Occupation
Actress, Writer
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
Popular Films
5.9
Gran Casino
(1947)
5.5
La sonrisa de mamá
(1972)
Filmography
5.5
La sonrisa de mamá
La sonrisa de mamá
Musical, Comedy
1972, Argentina
5.9
Gran Casino
Gran Casino (Tampico)
Musical, Drama
1947, Mexico
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