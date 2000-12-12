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Libertad Lamarque Libertad Lamarque
Kinoafisha Persons Libertad Lamarque

Libertad Lamarque

Libertad Lamarque

Date of Birth
24 November 1908
Age
92 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Date of death
12 December 2000
Occupation
Actress, Writer
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor

Popular Films

Gran Casino 5.9
Gran Casino (1947)
La sonrisa de mamá 5.5
La sonrisa de mamá (1972)

Filmography

La sonrisa de mamá 5.5
La sonrisa de mamá La sonrisa de mamá
Musical, Comedy 1972, Argentina
Gran Casino 5.9
Gran Casino Gran Casino (Tampico)
Musical, Drama 1947, Mexico
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