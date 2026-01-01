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Nijolė Narmontaitė
Nijolė Narmontaitė
Kinoafisha
Persons
Nijolė Narmontaitė
Nijolė Narmontaitė
Nijolė Narmontaitė
Date of Birth
12 April 1959
Age
67 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
Popular Films
6.7
Milijonieriaus palikimas
(2023)
6.4
Khrustalyov, My Car!
(1998)
5.6
Myth of Leonid
(1991)
Filmography
5.6
A Bet Between Friends
Draugu lazybos
Comedy
2024, Lithuania
6.7
Milijonieriaus palikimas
Milijonieriaus palikimas
Comedy
2023, Lithuania
6.4
Khrustalyov, My Car!
Khrustalyov, mashinu!
Drama, Comedy
1998, Russia / France
5.6
Myth of Leonid
Mif o Leonide
Drama
1991, USSR
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