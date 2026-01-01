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Nijolė Narmontaitė Nijolė Narmontaitė
Kinoafisha Persons Nijolė Narmontaitė

Nijolė Narmontaitė

Nijolė Narmontaitė

Date of Birth
12 April 1959
Age
67 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress

Popular Films

Milijonieriaus palikimas 6.7
Milijonieriaus palikimas (2023)
Khrustalyov, My Car! 6.4
Khrustalyov, My Car! (1998)
Myth of Leonid 5.6
Myth of Leonid (1991)

Filmography

A Bet Between Friends 5.6
A Bet Between Friends Draugu lazybos
Comedy 2024, Lithuania
Milijonieriaus palikimas 6.7
Milijonieriaus palikimas Milijonieriaus palikimas
Comedy 2023, Lithuania
Khrustalyov, My Car! 6.4
Khrustalyov, My Car! Khrustalyov, mashinu!
Drama, Comedy 1998, Russia / France
Myth of Leonid 5.6
Myth of Leonid Mif o Leonide
Drama 1991, USSR
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