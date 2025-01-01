Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Garth Davis
Awards
Awards and nominations of Garth Davis
Garth Davis
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Garth Davis
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2014
Best Director: Fiction
Nominee
Toronto International Film Festival 2016
Gala or Special Presentations
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree