Awards and nominations of Garth Davis

Garth Davis
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Best Director: Fiction
Nominee
Toronto International Film Festival 2016 Toronto International Film Festival 2016
Gala or Special Presentations
Nominee
