Awards and nominations of Maya Erskine

Maya Erskine
Golden Globes, USA 2025 Golden Globes, USA 2025
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
