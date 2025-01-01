Menu
Maya Erskine
Awards and nominations of Maya Erskine
Golden Globes, USA 2025
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
