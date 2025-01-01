Menu
Awards and nominations of Emilia Jones

Emilia Jones
BAFTA Awards 2022 BAFTA Awards 2022
Best Actress
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2022 Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
Winner
