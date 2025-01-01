Menu
Derek Cianfrance
Awards and nominations of Derek Cianfrance
Academy Awards, USA 2021 Academy Awards, USA 2021
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2010 Cannes Film Festival 2010
Un Certain Regard Award
Nominee
 Golden Camera
Nominee
Venice Film Festival 2016 Venice Film Festival 2016
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2003 Sundance Film Festival 2003
Dramatic
Winner
Sundance Film Festival 2010 Sundance Film Festival 2010
Dramatic
Nominee
