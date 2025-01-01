Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Derek Cianfrance
Awards
Awards and nominations of Derek Cianfrance
Derek Cianfrance
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Derek Cianfrance
Academy Awards, USA 2021
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2010
Un Certain Regard Award
Nominee
Golden Camera
Nominee
Venice Film Festival 2016
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2003
Dramatic
Winner
Sundance Film Festival 2010
Dramatic
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree