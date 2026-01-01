Menu
Marcel Bender
Marcel Bender
Marcel Bender
Occupation
Actor
Actor type
Thriller hero
Popular Films
6.6
The King's Surrender
(2014)
Filmography
Genre
All
Thriller
Year
All
2014
All
1
Films
1
Actor
1
6.6
The King's Surrender
Wir waren Könige
Thriller
2014, Germany
