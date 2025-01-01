Menu
Jörn Donner
Awards and nominations of Jörn Donner
BAFTA Awards 1984 BAFTA Awards 1984
Best Foreign Language Film
Nominee
Venice Film Festival 1963 Venice Film Festival 1963
Best First Work
Winner
Venice Film Festival 1964 Venice Film Festival 1964
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 2015 Moscow International Film Festival 2015
Golden St. George
Nominee
