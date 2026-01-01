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Mats Långbacka
Mats Långbacka
Kinoafisha
Persons
Mats Långbacka
Mats Långbacka
Mats Långbacka
Date of Birth
19 September 1963
Age
62 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Comedy actor
,
Voice actor
Popular Films
6.5
Disciple
(2013)
6.0
Muumit Rivieralla
(2014)
5.8
Iris
(2011)
Filmography
6
Muumit Rivieralla
Muumit Rivieralla
Family, Comedy, Animation
2014, France / Finland
6.5
Disciple
Lärjungen
Drama
2013, Finland
5.8
Iris
Iris
Comedy, Drama
2011, Finland
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