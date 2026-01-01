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Mats Långbacka Mats Långbacka
Kinoafisha Persons Mats Långbacka

Mats Långbacka

Mats Långbacka

Date of Birth
19 September 1963
Age
62 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Comedy actor, Voice actor

Popular Films

Disciple 6.5
Disciple (2013)
Muumit Rivieralla 6.0
Muumit Rivieralla (2014)
Iris 5.8
Iris (2011)

Filmography

Muumit Rivieralla 6
Muumit Rivieralla Muumit Rivieralla
Family, Comedy, Animation 2014, France / Finland
Disciple 6.5
Disciple Lärjungen
Drama 2013, Finland
Iris 5.8
Iris Iris
Comedy, Drama 2011, Finland
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