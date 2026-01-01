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Kinoafisha Persons João Salaviza Awards

Awards and nominations of João Salaviza

João Salaviza
Awards and nominations of João Salaviza
Cannes Film Festival 2023 Cannes Film Festival 2023
Un Certain Regard - Ensemble Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2018 Cannes Film Festival 2018
Un Certain Regard Jury Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
 Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2009 Cannes Film Festival 2009
Palme d'Or - Best Short Film
Winner
Venice Film Festival 2015 Venice Film Festival 2015
International Critics' Week Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2012 Berlin International Film Festival 2012
Best Short film
Winner
Berlin International Film Festival 2018 Berlin International Film Festival 2018
Best Short film
Nominee
 Best Short film
Nominee
Berlin International Film Festival 2017 Berlin International Film Festival 2017
Best Short film
Nominee
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