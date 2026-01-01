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Kinoafisha
Persons
João Salaviza
Awards
Awards and nominations of João Salaviza
João Salaviza
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Awards
Awards and nominations of João Salaviza
Cannes Film Festival 2023
Un Certain Regard - Ensemble Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2018
Un Certain Regard Jury Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2009
Palme d'Or - Best Short Film
Winner
Venice Film Festival 2015
International Critics' Week Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2012
Best Short film
Winner
Berlin International Film Festival 2018
Best Short film
Nominee
Best Short film
Nominee
Berlin International Film Festival 2017
Best Short film
Nominee
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