Pietro Marcello
Awards and nominations of Pietro Marcello
Awards and nominations of Pietro Marcello
Cannes Film Festival 2021
Golden Eye
Nominee
Golden Eye
Nominee
Venice Film Festival 2007
Doc/It Award - Special Mention
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2019
Best Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2019
Platform Prize
Winner
Berlin International Film Festival 2010
Best Documentary Film
Winner
Caligari Film Award
Winner
