Kinoafisha Persons Drake Doremus Awards

Awards and nominations of Drake Doremus

Drake Doremus
Venice Film Festival 2015 Venice Film Festival 2015
Soundtrack Stars Award
Winner
Golden Lion
Nominee
 Green Drop Award
Nominee
Sundance Film Festival 2011 Sundance Film Festival 2011
Dramatic
Winner
Sundance Film Festival 2010 Sundance Film Festival 2010
Dramatic
Nominee
