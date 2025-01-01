Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Drake Doremus
Awards
Awards and nominations of Drake Doremus
Drake Doremus
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Drake Doremus
Venice Film Festival 2015
Soundtrack Stars Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Green Drop Award
Nominee
Sundance Film Festival 2011
Dramatic
Winner
Sundance Film Festival 2010
Dramatic
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree