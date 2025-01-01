Menu
Kinoafisha Persons Ilya Uchitel Awards

Awards and nominations of Ilya Uchitel

Sochi Open Russian Film Festival 2016 Sochi Open Russian Film Festival 2016
Diploma
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2013 Sochi Open Russian Film Festival 2013
Kinotavr. Short Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2012 Sochi Open Russian Film Festival 2012
Kinotavr. Short Film
Nominee
