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Filmography
Nina Sizova
Kinoafisha
Persons
Nina Sizova
Nina Sizova
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
Popular Films
0.0
Ot pechali do radosti
(2020)
0.0
Fin
(2015)
Filmography
Ot pechali do radosti
Comedy
2020, Russia
Fin
Drama
2015, Russia
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