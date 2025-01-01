Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Josh Cooley
Awards
Awards and nominations of Josh Cooley
Josh Cooley
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Josh Cooley
Academy Awards, USA 2020
Best Animated Feature Film
Winner
Academy Awards, USA 2016
Best Original Screenplay
Nominee
BAFTA Awards 2020
Best Animated Featured Film
Nominee
BAFTA Awards 2019
Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2016
Best Screenplay (Original)
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree