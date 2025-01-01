Menu
Josh Cooley Awards

Awards and nominations of Josh Cooley

Josh Cooley
Academy Awards, USA 2020 Academy Awards, USA 2020
Best Animated Feature Film
Winner
Academy Awards, USA 2016 Academy Awards, USA 2016
Best Original Screenplay
Nominee
BAFTA Awards 2020 BAFTA Awards 2020
Best Animated Featured Film
Nominee
BAFTA Awards 2019 BAFTA Awards 2019
Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2016 BAFTA Awards 2016
Best Screenplay (Original)
Nominee
