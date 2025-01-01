Menu
Awards and nominations of Christian Duguay

Christian Duguay
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Nominee
Outstanding Miniseries
Nominee
Nominee
Outstanding Directing for a Miniseries or a Movie
Nominee
