Natalya Kudryashova
Awards
Awards and nominations of Natalya Kudryashova
About
Filmography
Awards
Venice Film Festival 2018
Best Actress
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2021
Special Diploma of the Jury
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2015
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2015
Best First Feature Award
Nominee
