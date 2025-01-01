Menu
Kim Rossi Stuart
Awards
Awards and nominations of Kim Rossi Stuart
Kim Rossi Stuart
Awards
Awards and nominations of Kim Rossi Stuart
Cannes Film Festival 2006
C.I.C.A.E. Award
Winner
Golden Camera
Nominee
Venice Film Festival 2004
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 1998
Best Actor
Winner
