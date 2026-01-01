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Aleksandr Taranzhin Aleksandr Taranzhin
Kinoafisha Persons Aleksandr Taranzhin

Aleksandr Taranzhin

Aleksandr Taranzhin

Date of Birth
28 August 1962
Age
63 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Dramatic actor, Voice actor, Fantasy hero

Popular Films

Zona 7.0
Zona (2006)
Perevedi ee cherez Majdan 5.0
Perevedi ee cherez Majdan (2024)
Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya 4.9
Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya (2015)

Filmography

Genre
Year
Perevedi ee cherez Majdan 5
Perevedi ee cherez Majdan
Drama 2024, Russia
Slava 4.5
Slava
Drama, Sport 2015, Russia
Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya 4.9
Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya
Animation, Fantasy, History 2015, Russia
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Russkaya zhertva 4.6
Russkaya zhertva Russkaya zhertva
Drama, War 2008, Russia
Zona 7
Zona
Drama 2006, Russia
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