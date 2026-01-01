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Filmography
Aleksandr Taranzhin
Aleksandr Taranzhin
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Taranzhin
Aleksandr Taranzhin
Aleksandr Taranzhin
Date of Birth
28 August 1962
Age
63 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Dramatic actor
,
Voice actor
,
Fantasy hero
Popular Films
7.0
Zona
(2006)
5.0
Perevedi ee cherez Majdan
(2024)
4.9
Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya
(2015)
Filmography
Genre
All
Animation
Drama
Fantasy
History
Sport
War
Year
All
2024
2015
2008
2006
All
5
Films
2
TV Shows
3
Actor
5
5
Perevedi ee cherez Majdan
Drama
2024, Russia
4.5
Slava
Drama, Sport
2015, Russia
4.9
Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya
Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya
Animation, Fantasy, History
2015, Russia
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4.6
Russkaya zhertva
Russkaya zhertva
Drama, War
2008, Russia
7
Zona
Drama
2006, Russia
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