Kinoafisha Persons Julius Avery Awards

Awards and nominations of Julius Avery

Julius Avery
Cannes Film Festival 2008 Cannes Film Festival 2008
Jury Prize - Short Film
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2009 Sundance Film Festival 2009
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Winner
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2009 Berlin International Film Festival 2009
Best Short Film
Winner
