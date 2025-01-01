Julius Avery

Menu
Cannes Film Festival 2008
Jury Prize - Short Film
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2009
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Winner
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2009
Best Short Film
Winner
