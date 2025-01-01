Menu
Yann Demange
Awards
Awards and nominations of Yann Demange
Yann Demange
About
Filmography
Photos
Awards
Awards and nominations of Yann Demange
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2015
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2012
Mini-Series
Nominee
Best Director: Fiction
Nominee
BAFTA Awards 2010
Best Director Fiction/Entertainment
Nominee
BAFTA Awards 2009
Best Drama Serial
Nominee
Berlin International Film Festival 2014
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Best First Feature Award
Nominee
Toronto International Film Festival 2023
IMDbPro Short Cuts Award for Best Film
Nominee
