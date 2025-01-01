Menu
Awards and nominations of Yann Demange

Yann Demange
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2015 BAFTA Awards 2015
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Nominee
 Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
 Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2012 BAFTA Awards 2012
Mini-Series
Nominee
 Mini-Series
Nominee
 Best Director: Fiction
Nominee
BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Best Director Fiction/Entertainment
Nominee
BAFTA Awards 2009 BAFTA Awards 2009
Best Drama Serial
Nominee
 Best Drama Serial
Nominee
Berlin International Film Festival 2014 Berlin International Film Festival 2014
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
 Best First Feature Award
Nominee
Toronto International Film Festival 2023 Toronto International Film Festival 2023
IMDbPro Short Cuts Award for Best Film
Nominee
