Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Antonio Manetti Awards

Awards and nominations of Antonio Manetti

Antonio Manetti
Awards and nominations of Antonio Manetti
Venice Film Festival 2017 Venice Film Festival 2017
Best Film
Nominee
 Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2011 Venice Film Festival 2011
Feature Film
Nominee
 Feature Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more