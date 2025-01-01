Menu
Antonio Manetti
Awards
Antonio Manetti
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Antonio Manetti
Venice Film Festival 2017
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2011
Feature Film
Nominee
Feature Film
Nominee
