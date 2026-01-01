Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марти Великолепный»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Антонио Манетти
Награды
Награды и номинации Антонио Манетти
Antonio Manetti
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Антонио Манетти
Венецианский кинофестиваль 2017
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2011
Feature Film
Номинант
Feature Film
Номинант
В первом же эпизоде сериала «За полчаса до весны» мы нашли кучу ляпов: посудите сами, у героев даже прически не те
Заметила, что только у одного эльфа во «Властелине колец» была борода: оказывается, исключение сделали не просто так
«Я видел невероятное количество сериалов и фильмов», но только этот проект посмотрел дважды: звезда YouTube MrBeast назвал лучшие аниме
Недооцененный шедевр Кэмерона смотрят в 4К: фильм, без которого не было бы «Аватара» и «Титаника» — но он собрал в 30 раз меньше в прокате
Это аниме с 91% свежести может стать вторым «Наруто»: первую серию уже оценила – это огонь, ловите полный график выхода
«Невозможно смотреть»: глянул с друзьями «Первый отдел» на каникулах – нашел сразу 3 серьезных проблемы у лучшего детектива НТВ
Наш ответ «Ганнибалу»: российский сериал про маньяка назвали лучшим из криминальных за последнее время — и это не «Фишер»
В «Лихих» почти все герои списаны с реальных бандитов — кроме одного: и он привлек больше всего внимания
5 фильмов, которые взбодрят получше любого энергетика: как прийти в себя после новогодних каникул и не сойти с ума
Святой Грааль NASA — 7 Sci-Fi рекомендованных к просмотру: от копеечной антиутопии до дорогущего боевика Спилберга
Говорят, Кремль — ненастоящий: а вы знали, что замок из «Ивана Васильевича» построили уже после смерти Грозного?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667