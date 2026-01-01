Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Mariya Krylova
Mariya Krylova
Kinoafisha
Persons
Mariya Krylova
Mariya Krylova
Mariya Krylova
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor, Romantic hero, Thriller hero
Popular Films
5.1
Parallelnye pryamye peresekayutsya v beskonechnosti
(2015)
4.6
Ya khochu, chtoby menya lyubili...
(2013)
3.8
U angela angina
(2018)
Filmography
Genre
All
Drama
Romantic
Thriller
Year
All
2018
2015
2013
All
3
Films
3
Actor
3
3.8
U angela angina
U angela angina
Romantic
2018, Russia
5.1
Parallelnye pryamye peresekayutsya v beskonechnosti
Parallelnye pryamye peresekayutsya v beskonechnosti
Thriller, Drama
2015, Russia
Watch trailer
4.6
Ya khochu, chtoby menya lyubili...
Ya khochu, chtoby menya lyubili...
Drama
2013, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree