Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мария Крылова
Mariya Krylova
Киноафиша
Персоны
Мария Крылова
Мария Крылова
Mariya Krylova
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой триллеров
Популярные фильмы
5.1
Параллельные прямые пересекаются в бесконечности
(2015)
4.6
Я хочу, чтобы меня любили
(2013)
3.8
У ангела ангина
(2018)
Фильмография Мария Крылова
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2018
2015
2013
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
3.8
У ангела ангина
U angela angina
мелодрама
2018, Россия
5.1
Параллельные прямые пересекаются в бесконечности
Parallelnye pryamye peresekayutsya v beskonechnosti
триллер, драма
2015, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
4.6
Я хочу, чтобы меня любили
Ya khochu, chtoby menya lyubili...
драма
2013, Россия
У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»
Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии
У этого громкого боевика 94% от зрителей на RT: съемки сиквела в последний момент сорвала голливудская звезда
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667