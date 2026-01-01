Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мария Крылова Mariya Krylova
Киноафиша Персоны Мария Крылова

Мария Крылова

Mariya Krylova

Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой триллеров

Популярные фильмы

Параллельные прямые пересекаются в бесконечности 5.1
Параллельные прямые пересекаются в бесконечности (2015)
Я хочу, чтобы меня любили 4.6
Я хочу, чтобы меня любили (2013)
У ангела ангина 3.8
У ангела ангина (2018)

Фильмография Мария Крылова

Жанр
Год
У ангела ангина 3.8
У ангела ангина U angela angina
мелодрама 2018, Россия
Параллельные прямые пересекаются в бесконечности 5.1
Параллельные прямые пересекаются в бесконечности Parallelnye pryamye peresekayutsya v beskonechnosti
триллер, драма 2015, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Я хочу, чтобы меня любили 4.6
Я хочу, чтобы меня любили Ya khochu, chtoby menya lyubili...
драма 2013, Россия
У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»
Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии
У этого громкого боевика 94% от зрителей на RT: съемки сиквела в последний момент сорвала голливудская звезда
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше