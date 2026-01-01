Мария Крылова

У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»

Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии

У этого громкого боевика 94% от зрителей на RT: съемки сиквела в последний момент сорвала голливудская звезда

Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)

«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат

Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь

«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы

«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше

Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад

«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных