Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Maurizio Muraro Maurizio Muraro
Kinoafisha Persons Maurizio Muraro

Maurizio Muraro

Maurizio Muraro

Popular Films

Benvenuto Cellini 8.8
Benvenuto Cellini (2014)
La Fille du Regiment 8.1
La Fille du Regiment (2019)
The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte 7.9
The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte (2014)

Filmography

Genre
Year
La Fille du Regiment 8.1
La Fille du Regiment La Fille du Regiment
Opera 2019, USA
Manon Lescaut 7.8
Manon Lescaut Manon Lescaut
Opera 2014, Great Britain
Benvenuto Cellini 8.8
Benvenuto Cellini Benvenuto Cellini
Opera 2014, Great Britain / Netherlands
Watch trailer
I due Foscari
I due Foscari I due Foscari
Opera 2014, Great Britain
The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte 7.9
The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte
Opera 2014, USA
Adriana Lecouvreur 6.9
Adriana Lecouvreur Adriana Lecouvreur
Opera 2011, Great Britain
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more