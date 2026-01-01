Menu
Maurizio Muraro
Kinoafisha
Maurizio Muraro
Popular Films
8.8
Benvenuto Cellini
(2014)
8.1
La Fille du Regiment
(2019)
7.9
The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte
(2014)
Filmography
Genre
All
Opera
Year
All
2019
2014
2011
All
6
Films
6
Actor
6
8.1
La Fille du Regiment
La Fille du Regiment
Opera
2019, USA
7.8
Manon Lescaut
Manon Lescaut
Opera
2014, Great Britain
8.8
Benvenuto Cellini
Benvenuto Cellini
Opera
2014, Great Britain / Netherlands
Watch trailer
I due Foscari
I due Foscari
Opera
2014, Great Britain
7.9
The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte
The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte
Opera
2014, USA
6.9
Adriana Lecouvreur
Adriana Lecouvreur
Opera
2011, Great Britain
