Маурицио Мураро Maurizio Muraro
Маурицио Мураро

Maurizio Muraro

Популярные фильмы

Фильмография Маурицио Мураро

TheatreHD: Дочь полка 8.1
TheatreHD: Дочь полка La Fille du Regiment
опера 2019, США
Манон Леско 7.8
Манон Леско Manon Lescaut
опера 2014, Великобритания
Бенвенуто Челлини 8.8
Бенвенуто Челлини Benvenuto Cellini
опера 2014, Великобритания / Нидерланды
Двое Фоскари
Двое Фоскари I due Foscari
опера 2014, Великобритания
TheatreHD: Так поступают все женщины 7.9
TheatreHD: Так поступают все женщины The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte
опера 2014, США
Адриана Лекуврер 6.9
Адриана Лекуврер Adriana Lecouvreur
опера 2011, Великобритания
