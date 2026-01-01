Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маурицио Мураро
Maurizio Muraro
Киноафиша
Персоны
Маурицио Мураро
Маурицио Мураро
Maurizio Muraro
Популярные фильмы
8.8
Бенвенуто Челлини
(2014)
8.1
TheatreHD: Дочь полка
(2019)
7.9
TheatreHD: Так поступают все женщины
(2014)
Фильмография Маурицио Мураро
Жанр
Все
Опера
Год
Все
2019
2014
2011
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
8.1
TheatreHD: Дочь полка
La Fille du Regiment
опера
2019, США
7.8
Манон Леско
Manon Lescaut
опера
2014, Великобритания
8.8
Бенвенуто Челлини
Benvenuto Cellini
опера
2014, Великобритания / Нидерланды
Смотреть трейлер
Двое Фоскари
I due Foscari
опера
2014, Великобритания
7.9
TheatreHD: Так поступают все женщины
The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte
опера
2014, США
6.9
Адриана Лекуврер
Adriana Lecouvreur
опера
2011, Великобритания
