Awards and nominations of Craig Zobel

Craig Zobel
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
 Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
 Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
 Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
Sundance Film Festival 2015 Sundance Film Festival 2015
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2012 Sundance Film Festival 2012
Best of Next!
Nominee
