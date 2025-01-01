Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Craig Zobel
Awards
Awards and nominations of Craig Zobel
Craig Zobel
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Craig Zobel
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
Sundance Film Festival 2015
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2012
Best of Next!
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree