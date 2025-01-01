Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Sabrina Impacciatore Awards

Awards and nominations of Sabrina Impacciatore

Sabrina Impacciatore
Awards and nominations of Sabrina Impacciatore
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Venice Film Festival 2004 Venice Film Festival 2004
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Screen Actors Guild Awards 2023 Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more