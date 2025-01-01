Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Sabrina Impacciatore
Awards
Awards and nominations of Sabrina Impacciatore
Sabrina Impacciatore
Awards
Awards and nominations of Sabrina Impacciatore
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Venice Film Festival 2004
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
