Aleksandr Kananovich

Date of Birth
7 August 1977
Age
48 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Director, Actor
Actor type
Romantic hero

Popular Films

About People and About War 8.0
About People and About War (2025)
I am Happy 5.8
I am Happy (2010)
Return Ticket 5.7
Return Ticket (2012)

Filmography

Genre
Year
Moi zveri
Moi zveri
Drama, Romantic 2025, Russia
About People and About War 8
About People and About War Pro lyudey i pro voynu
Drama, History, War 2025, Russia
Watch trailer
Tickets
23 avgusta
23 avgusta
Romantic 2023, Russia
Zabytyj angel
Zabytyj angel
Drama, Detective 2022, Russia
Nikogda ne govori "nikogda"
Nikogda ne govori "nikogda"
Romantic, Music 2019, Russia
Plohaya doch
Plohaya doch
Drama, Romantic 2017, Russia
Provincialka
Provincialka
Drama, Romantic 2015, Russia
V tesnote, da ne v obide 5.4
V tesnote, da ne v obide V tesnote, da ne v obide
Romantic 2015, Russia
Zvyozdy svetyat vsem 5.2
Zvyozdy svetyat vsem Zvyozdy svetyat vsem
Romantic 2014, Russia
Bereg Nadezhdy
Bereg Nadezhdy
Romantic 2013, Russia
Tyotushki 4.6
Tyotushki Tyotushki
Family, Comedy 2013, Russia / Latvia
Watch trailer
Lyubov kak neschastnyy sluchay
Lyubov kak neschastnyy sluchay
Drama, Romantic 2012, Russia
Polosatoe schaste 4.6
Polosatoe schaste
Comedy, Family 2012, Russia
Return Ticket 5.7
Return Ticket Return Ticket
Romantic 2012, Russia
Dela semeynye 3.6
Dela semeynye Dela semeynye
Romantic 2012, Russia
Shkola prozhivaniya
Shkola prozhivaniya
Drama, Romantic 2010, Russia
Monro 4.3
Monro Monro
Romantic 2010, Russia
I am Happy 5.8
I am Happy I am Happy
Romantic 2010, Russia
Моя любовь
Моя любовь Моя любовь
Romantic 2010, Russia
Smoking po-ryazanski
Smoking po-ryazanski
Romantic, Comedy 2008, Russia
Eshchyo o voyne Eshchyo o voyne
Romantic, War 2004, Belarus
