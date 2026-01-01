Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandr Kananovich
Aleksandr Kananovich
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Kananovich
Aleksandr Kananovich
Aleksandr Kananovich
Date of Birth
7 August 1977
Age
48 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Director, Actor
Actor type
Romantic hero
Popular Films
8.0
About People and About War
(2025)
Tickets
5.8
I am Happy
(2010)
5.7
Return Ticket
(2012)
Filmography
Genre
All
Comedy
Detective
Drama
Family
History
Music
Romantic
War
Year
All
2025
2023
2022
2019
2017
2015
2014
2013
2012
2010
2008
2004
All
21
Films
11
TV Shows
10
Director
20
Actor
1
Moi zveri
Drama, Romantic
2025, Russia
8
About People and About War
Pro lyudey i pro voynu
Drama, History, War
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
23 avgusta
Romantic
2023, Russia
Zabytyj angel
Drama, Detective
2022, Russia
Nikogda ne govori "nikogda"
Romantic, Music
2019, Russia
Plohaya doch
Drama, Romantic
2017, Russia
Provincialka
Drama, Romantic
2015, Russia
5.4
V tesnote, da ne v obide
V tesnote, da ne v obide
Romantic
2015, Russia
5.2
Zvyozdy svetyat vsem
Zvyozdy svetyat vsem
Romantic
2014, Russia
Bereg Nadezhdy
Romantic
2013, Russia
4.6
Tyotushki
Tyotushki
Family, Comedy
2013, Russia / Latvia
Watch trailer
Lyubov kak neschastnyy sluchay
Drama, Romantic
2012, Russia
4.6
Polosatoe schaste
Comedy, Family
2012, Russia
5.7
Return Ticket
Return Ticket
Romantic
2012, Russia
3.6
Dela semeynye
Dela semeynye
Romantic
2012, Russia
Shkola prozhivaniya
Drama, Romantic
2010, Russia
4.3
Monro
Monro
Romantic
2010, Russia
5.8
I am Happy
I am Happy
Romantic
2010, Russia
Моя любовь
Моя любовь
Romantic
2010, Russia
Smoking po-ryazanski
Romantic, Comedy
2008, Russia
Eshchyo o voyne
Eshchyo o voyne
Romantic, War
2004, Belarus
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree