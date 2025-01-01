Menu
About
Filmography
Aleksandra Chubykina
Aleksandra Chubykina
Aleksandra Chubykina
Date of Birth
5 December 1989
Age
35 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
7.1
Reshala. Nulevye
(2019)
4.8
Pokhabovsk. Obratnaya storona Sibiri
(2013)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Drama
Thriller
Year
All
2019
2013
All
2
Films
2
Actress
2
7.1
Reshala. Nulevye
Reshala. Nulevye
Drama, Thriller, Action
2019, Russia
Watch trailer
4.8
Pokhabovsk. Obratnaya storona Sibiri
Pokhabovsk. Obratnaya storona Sibiri
Comedy
2013, Russia
Watch trailer
