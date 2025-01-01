Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksandra Chubykina
Aleksandra Chubykina
Kinoafisha Persons Aleksandra Chubykina

Aleksandra Chubykina

Date of Birth
5 December 1989
Age
35 years old
Zodiac sign
Sagittarius

Popular Films

Reshala. Nulevye 7.1
Reshala. Nulevye (2019)
Pokhabovsk. Obratnaya storona Sibiri 4.8
Pokhabovsk. Obratnaya storona Sibiri (2013)

Filmography

Genre
Year
All 2 Films 2 Actress 2
Reshala. Nulevye 7.1
Reshala. Nulevye Reshala. Nulevye
Drama, Thriller, Action 2019, Russia
Watch trailer
Pokhabovsk. Obratnaya storona Sibiri 4.8
Pokhabovsk. Obratnaya storona Sibiri Pokhabovsk. Obratnaya storona Sibiri
Comedy 2013, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more