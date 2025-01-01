Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandr Gudkov
Aleksandr Gudkov
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Gudkov
Aleksandr Gudkov
Aleksandr Gudkov
Date of Birth
24 February 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
7.5
Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2
(2018)
6.6
Amusement Park
(2018)
6.5
Finnick
(2022)
Filmography
20
Films
16
TV Shows
4
Actor
17
3
Writer
1
6.4
Shchelkunchik i volshebnaya fleyta
Shchelkunchik i volshebnaya fleyta
Children's
2022, Russia
Watch trailer
Tickets
6
Орел и решка. Кино
Орел и решка. Кино
Comedy
2022, Russia
Watch trailer
6.5
Finnick
Finnik
Animation, Adventure, Comedy
2022, Russia
Watch trailer
Podzemelya Chiken Karri. Besagon – istrebitel vampirov
Comedy
2022, Russia
Reality-TV
2021, Russia
5.9
100% Wolf
100% Wolf
Animation
2020, Australia
Watch trailer
5.7
Marafon zhelaniy
Marafon zhelaniy
Comedy, Romantic
2020, Russia
Watch trailer
6.6
Amusement Park
Wonder Park
Animation, Comedy, Adventure, Family
2018, USA / Spain
Watch trailer
7.5
Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2
Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2
Animation, Comedy, Sci-Fi, Adventure, Family
2018, USA
Watch trailer
Proklyatyy
Drama, Thriller
2018, Russia
Ublyudki: glava pervaya
Drama, Fantasy
2018, Russia
Ublyudki: glava vtoraya
Drama, Thriller
2018, Russia
Podonki
Action
2018, Russia
Eskapizm
Drama
2018, Russia
Cutie Cubies
Adventure
2017, Russia
2.6
Proklyataya
Proklyataya
Drama
2016, Russia
Watch trailer
6
Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka
Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka
Family, Adventure, Animation, Fantasy
2014, Russia
Watch trailer
4.8
Pokhabovsk. Obratnaya storona Sibiri
Pokhabovsk. Obratnaya storona Sibiri
Comedy
2013, Russia
Watch trailer
Vecherniy Urgant
Reality-TV
2012, Russia
Comedy Woman
Reality-TV
2008, Russia
