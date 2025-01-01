Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksandr Gudkov
Aleksandr Gudkov Aleksandr Gudkov
Kinoafisha Persons Aleksandr Gudkov

Aleksandr Gudkov

Aleksandr Gudkov

Date of Birth
24 February 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Pisces

Popular Films

Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 7.5
Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 (2018)
Amusement Park 6.6
Amusement Park (2018)
Finnick 6.5
Finnick (2022)

Filmography

Genre
Year
All 20 Films 16 TV Shows 4 Actor 17  3 Writer 1
Shchelkunchik i volshebnaya fleyta 6.4
Shchelkunchik i volshebnaya fleyta Shchelkunchik i volshebnaya fleyta
Children's 2022, Russia
Watch trailer
Tickets
Орел и решка. Кино 6
Орел и решка. Кино Орел и решка. Кино
Comedy 2022, Russia
Watch trailer
Finnick 6.5
Finnick Finnik
Animation, Adventure, Comedy 2022, Russia
Watch trailer
Podzemelya Chiken Karri. Besagon – istrebitel vampirov
Podzemelya Chiken Karri. Besagon – istrebitel vampirov
Comedy 2022, Russia
Reality-TV 2021, Russia
100% Wolf 5.9
100% Wolf 100% Wolf
Animation 2020, Australia
Watch trailer
Marafon zhelaniy 5.7
Marafon zhelaniy Marafon zhelaniy
Comedy, Romantic 2020, Russia
Watch trailer
Amusement Park 6.6
Amusement Park Wonder Park
Animation, Comedy, Adventure, Family 2018, USA / Spain
Watch trailer
Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 7.5
Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2
Animation, Comedy, Sci-Fi, Adventure, Family 2018, USA
Watch trailer
Proklyatyy
Proklyatyy
Drama, Thriller 2018, Russia
Ublyudki: glava pervaya
Ublyudki: glava pervaya
Drama, Fantasy 2018, Russia
Ublyudki: glava vtoraya
Ublyudki: glava vtoraya
Drama, Thriller 2018, Russia
Podonki
Podonki
Action 2018, Russia
Eskapizm
Eskapizm
Drama 2018, Russia
Cutie Cubies
Cutie Cubies
Adventure 2017, Russia
Proklyataya 2.6
Proklyataya Proklyataya
Drama 2016, Russia
Watch trailer
Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka 6
Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka
Family, Adventure, Animation, Fantasy 2014, Russia
Watch trailer
Pokhabovsk. Obratnaya storona Sibiri 4.8
Pokhabovsk. Obratnaya storona Sibiri Pokhabovsk. Obratnaya storona Sibiri
Comedy 2013, Russia
Watch trailer
Vecherniy Urgant
Vecherniy Urgant
Reality-TV 2012, Russia
Comedy Woman
Comedy Woman
Reality-TV 2008, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more