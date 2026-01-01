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Michitaka Tsutsui Michitaka Tsutsui
Kinoafisha Persons Michitaka Tsutsui

Michitaka Tsutsui

Michitaka Tsutsui

Date of Birth
31 March 1971
Age
55 years old
Zodiac sign
Aries
Height
180 cm (5 ft 11 in)
Actor type
Dramatic actor, Fantasy hero, Voice actor

Popular Films

Miss Hokusai 6.4
Miss Hokusai (2015)
Our 30-minute Sessions 6.3
Our 30-minute Sessions (2020)
Kira kira hikaru 6.2
Kira kira hikaru (1992)

Filmography

Our 30-minute Sessions 6.3
Our 30-minute Sessions Sayonara made no 30-bun
Drama, Fantasy, Music 2020, Japan
Miss Hokusai 6.4
Miss Hokusai Sarusuberi: Miss Hokusai
Animation, Biography, Drama, Anime 2015, Japan
Kiki's Delivery Service 5.8
Kiki's Delivery Service Majo no takkyûbin
Fantasy 2014, Japan
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Kira kira hikaru 6.3
Kira kira hikaru Kira kira hikaru
Comedy, Romantic 1992, Japan
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