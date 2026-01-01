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Michitaka Tsutsui
Michitaka Tsutsui
Kinoafisha
Persons
Michitaka Tsutsui
Michitaka Tsutsui
Michitaka Tsutsui
Date of Birth
31 March 1971
Age
55 years old
Zodiac sign
Aries
Height
180 cm (5 ft 11 in)
Actor type
Dramatic actor
,
Fantasy hero
,
Voice actor
Popular Films
6.4
Miss Hokusai
(2015)
6.3
Our 30-minute Sessions
(2020)
6.2
Kira kira hikaru
(1992)
Filmography
6.3
Our 30-minute Sessions
Sayonara made no 30-bun
Drama, Fantasy, Music
2020, Japan
6.4
Miss Hokusai
Sarusuberi: Miss Hokusai
Animation, Biography, Drama, Anime
2015, Japan
5.8
Kiki's Delivery Service
Majo no takkyûbin
Fantasy
2014, Japan
Watch trailer
6.3
Kira kira hikaru
Kira kira hikaru
Comedy, Romantic
1992, Japan
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